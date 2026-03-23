着ぶくれして見えたり野暮ったく見えたりで、重ね着スタイルがなんだかしっくり決まらない……。そんな悩みは「レイヤード風トップス」で解決できるかも。【ZARA（ザラ）】でも、サッと着るだけで重ね着のようなコーディネートが完成するレイヤード風トップスが種類豊富に登場しています。その中から今回は、大人コーデに取り入れやすいデザインを厳選してご紹介します。 トップス重ね着風デザイン