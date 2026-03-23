女優で歌手の戸田恵子(68)が23日までに自身のブログを更新。声優を務める「アンパンマン」を表す手話を紹介した。 【写真】両手をグーにして…たしかにこれは「アンパンマン」 女優で声優・歌手の麻生かほ里から昨年、「姉さん!来年、私がステージ・リーダーとなるライブが逗子であるのだけど、出てもらえないかなぁ?」と直々に依頼を受け、障害などさまざまな背景を持つアーティストが共演す