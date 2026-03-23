アジア杯優勝を受けて記者会見を実施なでしこジャパン（日本女子代表）のニルス・ニールセン監督と日本サッカー協会（JFA）の佐々木則夫女子委員長は、3月23日に東京都内で女子アジアカップ優勝を受けて記者会見を実施した。決勝戦が開催国オーストラリアを相手に7万人を超える大観衆の中で行われたことを受け、佐々木委員長は「ヒントを得て日本の女子サッカー界を盛り上げる方向に精進しないといけない」と話した。今大会は