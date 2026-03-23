アメリカのラッパーであるアフロマン(本名：ジョセフ・フォアマン)氏は2022年、麻薬所持・密売および誘拐などの容疑で警察の家宅捜索を受けましたが、捜索の結果犯罪の証拠は見つかりませんでした。その後、アフロマン氏が家宅捜索を行った警察官の映像をミュージックビデオ(MV)に使った件で訴訟が提起されましたが、陪審員らはアフロマン氏に有利な判決を下しました。Afroman Wins Civil Trial Over Use of Police Raid Footage i