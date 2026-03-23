◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」２月のミラノで、フィギュアスケートの坂本花織が最後の五輪を終えた。日本で、テレビの前で見入った。手には汗。自然と力が入った。初取材は２０１６年の近畿選手権だった。ジュニアながらシニア顔負けのトークに引き込まれた。話題は食生活での奮闘にも及んだ。近年はバランス良い食習慣を送っているが、当時は１６歳。「カレーライスも丼ものも上だけ。いつおデブさんになってしまうか分