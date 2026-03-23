女優の宮内ひとみ（３３）が２３日までにＳＮＳを更新。すっぴんショットを披露し話題を呼んでいる。自身のインスタグラムに「美的ＧＲＡＮＤ春号 見ていただけましたか？？大人肌ベースメイク作りくぅー２枚目すっぴんがすぎるけど、メイクの力って凄いよね。今回初登場させてもらいましたが、とっても楽しい撮影でした。ぜひチェックしてねん。」とつづり、白のセットアップを身にまとったすっぴん姿の写真を公開した。