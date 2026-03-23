◇米女子ゴルフツアーファウンダーズ・カップ最終日（2026年3月22日カリフォルニア州シャロンハイツ・クラブ＝6542ヤード、パー72）最終ラウンドが行われ、24位で出た山下美夢有（24＝花王）が67をマークし、14位で出た畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）が69と伸ばし、ともに通算10アンダーで5位に入った。5位から出た原英莉花（27＝NIPPONEXPRESSホールディングス）は74と伸ばせず、71の岩井千怜（23＝Hond