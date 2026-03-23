ラグビーリーグワン１部・静岡ブルーレヴズが高校年代を対象としたユースクラブ「静岡ブルーレヴズＵ１８」を４月に始動。その第１期生となるメンバーの募集を開始することを２３日、発表した。静岡県の高校のラグビー部は減少傾向にあり、合同チームが増えている。そんな県内事情もふまえ、「高校に進学してもラグビーを続けたい」「高校に進学したら、新しいことに挑戦したい」という情熱を支えていく。また、ラグビーを通じ