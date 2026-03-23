昨年の天皇賞・秋を勝ち、ジャパンC2着だったマスカレードボール（牡4＝手塚久、父ドゥラメンテ）が、香港のクイーンエリザベス2世C（4月26日、シャティン芝2000メートル）の招待を受諾したことが分かった。23日、社台サラブレッドクラブが発表。引き続きルメールがコンビを組む。緊迫する中東情勢を踏まえ今月4日、今週末に行われるドバイシーマクラシックへの遠征取りやめを発表。その後は大阪杯に向けて調整していたが歩様