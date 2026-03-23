◆センバツ第４日▽１回戦佐野日大―三重（２３日・甲子園）８年ぶり１４度目出場の三重が、先制に成功した。０―０の６回、２番・福田篤史（３年）、３番・秋山隼人（３年）の連打などで１死満塁の好機をつくり、７番・大西新史主将（３年）の左前に２点タイムリーを放った。丹念な投球で好投している先発左腕・上田晴優（３年）に貴重な援護点をプレゼントした。三重は甲子園通算２９勝（２６敗）で、佐野日大（栃木）