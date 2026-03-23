２２日、レバノン南部カスミヤで攻撃を受ける橋。（カスミヤ＝新華社配信）【新華社ベイルート3月23日】レバノンのアウン大統領は22日、イスラエルがレバノン南部の複数の橋を空爆し、戦争を「著しくエスカレーションさせた」と非難した。レバノンの主権への公然たる侵害であり、イスラエル軍による地上侵攻の前兆でもあると述べた。イスラエル紙タイムズ・オブ・イスラエルによると、イスラエル軍は同日、レバノンのカスミヤ