◇米男子ゴルフツアーバルスパー選手権最終日（2026年3月22日フロリダ州イニスブルック・リゾート・コパーヘッドC＝7352ヤード、パー72）最終ラウンドが行われ、25位で出た久常涼（23＝SBSホールディングス）が71で回り、通算2アンダーで30位だった。70で回った平田憲聖（25＝ELECOM）、72で回った金谷拓実（27＝SOMPOひまわり生命）はともにイーブンパーの46位だった。マシュー・フィッツパトリック（31＝英国）が1