元AKB48でタレント、実業家の小嶋陽菜（37）が23日までに自身のインスタグラムを更新。宮古島でくびれチラ見せの美脚ショットを公開し、注目を集めている。「宮古島に来ました」と書き始めた小嶋。ソーキそばやタコライスなどのグルメを堪能する写真を公開し、「食べすぎてた気がする。またまとめますね」と充実した時間を過ごしたことを振り返った。「空港で買ったキティちゃんTシャツと、Newデニム」とつづり、ピンクのシ