公開中の映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』の新たな劇場施策が発表された。3月28日から第2弾入場者プレゼントの配布がスタートするほか、キャストによる副音声上映や応援上映、さらにアニメ版と実写版の“W月島”舞台あいさつの実施も決定した。【動画】牛山辰馬がレクチャーする不敗の応援上映指南ムービー本作は累計発行部数3000万部を突破した野田サトルの人気コミックを原作とする実写映画シリーズの最新作。明治末