日本テレビの鈴江奈々アナウンサーと、月・火でキャスターを務める斎藤佑樹が、23日放送の報道番組『news every.』（月〜金 後3：50）を欠席。メインキャスターを務める森圭介アナウンサーが伝えた。【写真】すごい！47歳・森圭介アナ、宅建＆FP2級に合格番組冒頭、森アナ、山崎誠アナ（崎＝たつさき）、瀧口麻衣アナ、直川貴博アナが登場し、森アナが「全国のみなさん、こんにちは。『news every.』です」とあいさつ。「鈴江