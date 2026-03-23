お笑いコンビ・千鳥の大悟（45）とノブ（46）が22日配信のABEMA「チャンスの時間」（日曜後11・00）に出演した。番組では、結婚を“正義”と掲げる既婚芸人たちが、恋に悩む独身芸人に愛ある説教をする新企画「独身芸人に愛のスパルタ説教 だからお前はダメなんだ！」を放送。アドバイザーとして、ピン芸人・野田ちゃんらが出演した。昨年15歳年下の元ワタナベエンターテインメント社員の女性と結婚した、50歳の野田ちゃん。