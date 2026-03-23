タレントのユージ（38）が23日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。大阪市内を徘徊する雄のシカの生中継でコメントした。今月11日に奈良県に隣接する東大阪市で野生のシカの目撃情報が警察などに多数寄せられた。その同じシカの個体が21日に大阪・鶴見区に移動した情報があり、22日にはJR大阪駅から約2・5キロの場所にある大阪・都島区の蕪村公園での目撃情報が報告された。番組では、蕪村公園に中継カメラを出し