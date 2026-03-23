漫画家・倉田真由美さん（54）が23日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、刑務所の“福祉施設化”について私見を展開した。高齢受刑者の割合が増え、リハビリ的な作業が行われるなどで「福祉施設化」と指摘されている問題。倉田さんは「これでは、真面目に暮らす人たちが納得できないだろう」と私見を展開する。「人権は大事だが、『外にいるより刑務所の中の方が暮らしやすい』となってしまうと、真面目に生きる人たち