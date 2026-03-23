タレント有吉弘行（51）が、パーソナリティーを務める22日放送のJFN系列ラジオ「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DEEAMER」（日曜午後8時）に出演。ピン芸日本一を決める「R−1グランプリ2026」決勝戦のVTRについて言及した。有吉はオリジナルグッズの注文期間が終了したことにふれた後、「こんな流れで愚痴を言うのも嫌なんだけど…」と前置きし、アシスタントの宮下草薙の宮下兼史鷹に「お前はあいつと同期か？昨日R−1出てた。さすら