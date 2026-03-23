お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之さんが、YouTubeチャンネル「ウエストランド井口チャンネル」で動画を公開。ついに念願のマイカーが納車されたことを報告しました。 【写真を見る】【 ウエストランド・井口浩之 】初のマイカー納車を報告「人生で一番高い買い物」最新の駐車支援システムに感激3月20日に公開された動画は「井口車を買う」シリーズの第3弾として、東京・杉並区の「MINI 杉並」にて納車式に臨む