神奈川県警で交通違反の不適切な取り締まりが繰り返された問題を受け、県警は取り消された違反の反則金の返還を進めていますが、これまでに対象の3分の1あまりに返還を終えたと発表しました。この問題は、神奈川県警の第2交通機動隊の巡査部長だった男性らが不適切な方法で取り締まりを繰り返したもので、神奈川県警は2716件の交通違反を取り消すほか、すでに納付された反則金およそ3400万円の返還を決めました。県警は先月20日か