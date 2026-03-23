BTSリーダーRMが、復帰公演を終えた21日の夜、ファンへ感謝の言葉を伝えた。ファン交流プラットフォームWeverseに「光化門公演にご参加いただいたすべての方々に感謝の意を表します。4年という長い待ち時間の末、私たち7人のメンバーが再び集まり、光化門という意義深い場所でみなさんと向き合った。復帰ステージが無事に完成できるよう、惜しみない配慮と応援を送ってくださったすべての方々に感謝の意を表したい」と述べた。また