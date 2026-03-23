日本航空（JAL）は23日、同社が運行するJAL国内線のサービスを4月以降に順次リニューアルすると発表した。 新機材の導入などで現在特定路線のみ設定されている「国内線ファーストクラス」が全国の路線に拡大されるほか、スマートフォンアプリのリニューアル、Wi-Fiの高速化などが実施される。 新機材「737-8」導入、ファーストクラスを搭載 2026年中に新機材「737-8」を導入