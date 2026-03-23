昨年の安田記念とマイルＣＳを勝ち、マイルＧ１・４勝のジャンタルマンタル（牡５歳、栗東・高野友和厩舎、父パレスマリス）が、チャンピオンズマイル・Ｇ１（４月２６日、シャティン競馬場・芝１６００メートル）の招待を受諾し、引き続き川田将雅騎手＝栗東・フリー＝とのコンビで向かうことが分かった。社台サラブレッドクラブが３月２３日、ホームページで発表した。同馬は３月２８日のドバイ・ターフ・Ｇ１（メイダン競馬