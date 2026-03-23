フリーの藤井貴彦アナウンサーが２３日、都内で行われたＶＴｕｂｅｒ・星街すいせいの個人事務所「“ＳｔｕｄｉｏＳＴＥＬＬＡＲ」設立会見で司会を務めた。藤井アナは、バーチャル上に映し出された星街とトークを交わし、新事務所や今後の活動について聞き出すと「私も一人のファンとして、にわか勢として応援していきたいと思います」とエールを送った。ＶＴｕｂｅｒが会見を行うのは異例。星街も「ＶＴｕｂｅｒが記者会