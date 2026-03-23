ＶＴｕｂｅｒの星街すいせいが２３日、都内で「“ＳｔｕｄｉｏＳＴＥＬＬＡＲ”設立メディア説明会」を開催した。星街はデビュー記念日でもある２２日に自身のＹｏｕＴｕｂｅで個人事務所「ＳｔｕｄｉｏＳＴＥＬＬＡＲ」の設立を発表。一夜明け、「率直に言うとホッとしている感じです。長い間準備していたものをお披露目することができて本当に一番安心したという感じであります」と心境を口にした。発表後はエゴサー