お笑いトリオ・ぼる塾が２３日、東京・京急品川駅で行われた「ハッピーターントレイン」（６月７日まで運行）お披露目会に出席した。ぼる塾の田辺智加は、公式サイトの趣味欄に「スイーツ、ディズニー、アニメ（名探偵コナン、銀魂など）、韓国・香港・シンガポール」と記載するほど、多趣味で知られる。特にスイーツは造詣の深さから“スイーツ女王”とも呼ばれるが、スイーツに合わせるお茶も大好物。「お茶の部屋を別に作る