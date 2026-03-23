サッカー女子アジア杯で、２大会ぶりの優勝を果たしたなでしこジャパンのニルス・ニールセン監督は２３日、都内で行われた優勝報告会見に出席した。今大会の６試合で積み重ねた得点数は２９。１次リーグ第２戦のインド戦で奪った大量１１得点を筆頭に、攻撃面で進化を見せた。失点も準決勝の韓国戦で許した１点のみで、指揮官が目指す攻守で主導権を握るサッカーを体現する大会になった。さらに、準々決勝のフィリピン戦までに