２３日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、大阪市中心部に２２日から若い雄のシカ１頭が現れ、市側は餌付けをしないよう呼びかけ。約３０キロ離れた奈良公園から来たのではないかという説もあることを報じた。コメンテーターで出演の元財務官僚で国際弁護士の山口真由氏は「シカは特定鳥獣になると思うので計画を立てていれば、個体を管理する、駆除することができると思うんですけど、今の