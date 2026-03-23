さいたま市で、承諾の上、女性を殺害した罪に問われている男が、横浜市でも別の女性を同様に殺害したとして追起訴されたことを受け、神奈川県警は当時の捜査が不十分だったとして遺族に謝罪したことを明らかにしました。この事件は2018年、斎藤純被告（32）がさいたま市の自宅マンションで、茨城県の女性の承諾を得て殺害した罪などに問われているものです。先週行われた初公判で検察は斎藤被告が、2015年にも横浜市に住む女性（当