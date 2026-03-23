【モデルプレス＝2026/03/23】新しい学校のリーダーズのKANONが3月22日、自身のInstagramを更新。ハワイ満喫ショットを公開し、話題を集めている。【写真】新しい学校のリーダーズメンバー「雰囲気違ってドキッとする」素肌輝くノースリ姿◆新しい学校のリーダーズKANON、ハワイでのノースリーブ姿公開KANONは「Hawaii〜」と書き出して、ハワイ旅行中のプライベートショットを複数枚投稿。ビーチを背景に色白な引き締まった肩のラ