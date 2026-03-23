タレントの里田まいさん（41）が2026年3月21日、自身のインスタグラムを更新。読売ジャイアンツの田中将大投手（37）との夫婦ショットを披露した。「3月20日は結婚記念日」里田さんは、「一日遅くなってしまいましたが、、、3月20日は結婚記念日」と報告し、田中将大投手との笑顔ショットを投稿した。「15年目に突入！速い〜」とつづっていた。つづけて、「まだまだ一緒に食べたいものもあるし、話したいこともあるぞ！」と語り、