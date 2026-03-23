ITZYのユナが、“ソロアーティスト”として第2幕をスタートさせる。明るく愛らしいエネルギーで、新たな幕開けを告げた。【写真】ユナ、激痩せぶりに心配の声ユナは3月23日午後、ソロデビューアルバム『Ice Cream』の発売記念記者会見を開き、感想と意気込みを語った。ユナは初のソロアルバム『Ice Cream』で、リーダーのイェジに続き、ITZYで2人目のソロ活動に乗り出す。ビジュアル、実力、魅力を兼ね備えたITZYの末っ子としてス