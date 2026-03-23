農園を経営／清水八勝さん 岡山市で発生した大規模な山火事から23日で1年。あの山火事で被害にあった農園があります。運営する男性は、今も影響が残る中で前を向いています。 （農園を経営／清水八勝さん［78］）「この辺は去年直して、ここも直したけど、ここは持ちこたえると思って置いていたわけ。今年もまだいけるわな」 岡山市南区宮浦で農園を営む清水八勝さん（78）。18年ほど前からスイカやネギなどを育て、子