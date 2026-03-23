お笑いコンビ「ダブルヒガシ」の東良介（33）が23日までに、自身のインスタグラムを更新。大物芸人との3ショットを披露した。4月から東京進出する2人。前日の投稿では、21日に卒業したMBSテレビ「せやねん！」（土曜前11・58）のセット内で、レギュラー陣との集合写真を披露していた。この日はボクシングと泣き笑いの絵文字を添え、同番組MCでもある「トミーズ」雅と、相方・大東翔生との写真をアップ。ハッシュタグで「雅さ