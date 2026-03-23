フィンランド発の人気ブランド「マリメッコ」から、春夏の装いを彩る新たなデニムコレクションが登場♡タイムレスなデザインにモダンなエッセンスを融合させた「Marimekko Maridenim」は、日常にも特別なシーンにも寄り添うアイテムが揃います。華やかなプリントと軽やかなカラーで、ワードローブに新しい風を取り入れてみませんか♪ 華やかプリントで魅せる新作 2026年春夏コレクションでは、ブ