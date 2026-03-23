映画『361-WHITEANDBLACK』の舞台挨拶が21日、大阪市内で行われ、映画初主演となる「原因は自分にある。」の長野凌大（22）、元東方神起のパク・ユチョン（39）、女優の星野奈緒、監督の大山晃一郎が登壇した。【写真】カッコいい！舞台挨拶に登壇した長野凌大＆パク・ユチョン本作の題材は、全世界に1800万人の競技人口を誇る「囲碁」。過去のトラウマで囲碁が打てなくなってしまった青年（長野）と、かつてともに切磋琢