◇MLB オープン戦ブルージェイズ 14-1 レイズ(日本時間23日、TDボールパーク)ブルージェイズの岡本和真選手が『7番・サード』で先発出場し2試合ぶりのヒットを放ちました。前日のパイレーツ戦は3打数無安打だった岡本選手。初回、チームが相手先発のニック・マルティネス投手を攻め立てる中で打席に入ると、初球のストレートをセンターへはじき返しヒットを記録。元日本ハム&ソフトバンクの右腕から結果を出しました。その後