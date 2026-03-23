連休明け２３日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、１９日と比べ１８５７円０４銭（３・４８％）安の５万１５１５円４９銭だった。中東情勢やインフレ（物価上昇）への懸念から全面安となり、下げ幅は一時、２６００円を超える場面もあった。日経平均の終値が５万２０００円を割ったのは、今年１月９日以来、約２か月半ぶり。東証プライム銘柄の９割超が値下がりし、特に海運や非鉄金属といった業種の下落率