お笑いコンビ「カカロニ」の栗谷(36)が、23日までに更新されたお笑いコンビ「さらば青春の光」のYouTubeに出演。借金1000万円の詳細について明かした。栗谷は、昨年末に人生で初めてできた恋人と結婚していたことを公表。しかし、今月14日深夜放送のテレビ東京「ゴッドタン」に出演した際に1300万円の詐欺に遭い、借金が1000万円あることを告白していた。「結婚もして、仕事も増えてちょっと調子に乗っていた」という栗谷。