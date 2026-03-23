中国の何立峰副総理は3月22日午後、北京で米中ビジネス評議会代表団と会談しました。何副総理は、「中米関係は現在、世界で最も重要な二国間関係だ。米中ビジネス評議会が引き続き懸け橋・仲介役としての役割を発揮し、中米の友好交流と経済・貿易関係の安定的かつ健全な発展を促進することを望んでいる。米国企業が中国の発展のチャンスを十分につかみ、中国市場の潜在力を生かし、中米経済・貿易関係により多くの安定性とプラス