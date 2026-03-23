中国の女優モン・ズーイー（孟子義）の新たな主演ドラマのタイトルが明らかになり、男性主人公のキャスティングにも注目が集まっている。モン・ズーイーは2024年の時代劇ドラマ「九重紫」でブレーク後、ホー・ユー（何与）と共演の「百花殺」、リー・ユンルイ（李繇鋭）と再共演を果たした「尚公主」、さらにワン・ホーディー（王鶴棣）と共演する現在撮影中の「将門独后」と、休む間もなく作品に出演し続けている。さらに、