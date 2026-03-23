ブルーバード後継機！日産と中国東風汽車の合弁会社「東風日産」は2026年2月26日、現地で生産する新型ファミリーセダン「シルフィ」を発売しました。初代シルフィは、日産の歴史あるセダン「ブルーバード」（1959年デビュー）の後継モデルとして「ブルーバード シルフィ」の名で2000年に登場しました。【画像】超カッコイイ！ これが“7年ぶり全面刷新”の日産「新型ファミリー”セダン”」です！ 画像で見る！（50枚）今回