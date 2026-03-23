３月21日のプレミアリーグ第31節で、遠藤航が所属する５位のリバプールは三笘薫を擁する12位のブライトンに１−２で敗れた。前半に先制を許したリバプールは、一度は追いついてハーフタイムを迎えたものの、後半に追加点を献上。昨季王者はこれで今季のリーグ戦10敗目だ。アルネ・スロット監督が就任して１年目だった昨季、プレミア優勝を飾ったリバプールだが、今季は開幕直後の連勝が止まって以降に苦戦を続けている。欧