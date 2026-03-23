きょうの東京市場はイラン情勢の悪化が重しとなり、日経平均株価は1800円以上の値下がりで取引を終えました。また、円や日本の国債も売られ、「トリプル安」となりました。連休明けの東京株式市場は取引開始直後から全面安の展開となり、日経平均株価は一時、2600円以上値下がりしました。背景にあるのが、イラン情勢の緊迫化です。アメリカのトランプ大統領は21日、事実上の封鎖が続く「ホルムズ海峡」について、48時間以内に開放