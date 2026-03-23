ILLIT（アイリット）が来月6日、日本デジタルシングル「Bubee」を発表する。韓国メディアのスポーツ京郷は23日、「Bubeeは、J−POPを基盤に、渋谷系サブカルチャーの感性を加えたダンスポップジャンルの楽曲。曲名はBuddy（仲間、友人）という意味に由来し、愛する人と一緒なら何でもできるというメッセージを込めている」と紹介した。また「Bubeeの弾むような歌詞は、日本の人気シンガー・ソングライター乃紫（noa）が手がけた。