高川学園―英明4回表英明無死二、三塁、矢野が右前に適時打を放つ＝甲子園英明が中盤に4点を挙げて優位に立ち、逃げ切った。四回は無死一、二塁から敵失と矢野、榎本の連続適時打で3点、五回は浜野の中犠飛で加点した。先発の左腕、冨岡は内外角を丁寧に突く投球が光り、6安打3失点で完投した。高川学園は六回に初めて先頭打者が出て、三沢の適時打で1点。九回は失策に乗じて2点を奪ったが、反撃が遅かった。