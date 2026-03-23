プロ雀士にしてモデル、タレントなどマルチに活躍する岡田紗佳（32）が22日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（深夜1時55分）に出演。結婚について占われた。占い師のシウマ氏から「自分が目をかけなきゃいけないとか、自分がしっかりしなきゃいけないって相手を引き寄せるとか、そういう人を好きになってしまうっていうのがあって。甘やかすみたいなことが起こる」と占われ、岡田もそれを認めた。「男な