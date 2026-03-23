大相撲春場所で23年九州場所以来14場所ぶり3度目の優勝を果たし、大関復帰が確実の関脇・霧島（29＝音羽山部屋）が23日、大阪府堺市の同部屋で一夜明け会見を行った。春場所千秋楽から一夜。この日の午前2時頃に就寝し、起床は同8時半だったという。笑顔を見せるなど終始、リラックスした表情で「やっと千秋楽が終わったって感じ。もう体が、あちこち痛い。全然気にしていない」と話した。14場所ぶりの賜杯に反響も大きく、「