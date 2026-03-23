国際エネルギー機関（IEA）のビロル事務局長＝23日/Lukas Coch/AAP/Reuters（CNN）国際エネルギー機関（IEA）のビロル事務局長は23日、現在のエネルギー危機は「非常に深刻」であり、世界経済は「極めて大きな脅威」に直面していると述べた。ビロル氏によると、状況は1973年と79年に起きた2度の石油危機（オイルショック）や、ロシアのウクライナ侵攻後のガス市場の混乱よりも深刻だという。石油危機では、世界で1日あたり約1000万